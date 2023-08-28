Arranca Coahuila ciclo escolar 2023

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 28 de Agosto de 2023.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha el Ciclo Escolar 2023-2024 para toda la entidad desde la Escuela Secundaria “María Dolores Vigata de Méndez”, ceremonia en la que felicitó a quienes integran la fuerza más importante para la transformación de Coahuila: a las maestras y maestros.

El Mandatario estatal agradeció a los líderes sindicales de las Secciones 5, 35 y 38, que lejos de estar en medio de conflictos, siempre están conformando acuerdos con las distintas instancias para trabajar entre todos y lograr los indicadores que hoy tiene Coahuila.

En la ceremonia de inicio del ciclo escolar, saludó al Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, Mario Alfonso Chávez Campos, a quien le pidió compartir un mensaje con el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Coméntele que lo de Coahuila no es una confrontación, y no lo va a ser, pues Coahuila sabrá resolver en tiempo y en forma cuál será el modelo a seguir este año, y lo hará de acuerdo con las maestras y maestros, con los líderes sindicales y con el Gobierno Federal”.

Riquelme Solís recalcó que Coahuila es uno de los gobiernos que no ha autorizado la distribución de libros de texto, ya que se han visto vacíos temáticos y contenidos inadecuados para nuestra niñez, los cuales deberán de ser analizados y explicados de forma gradual y de acuerdo al desarrollo del alumnado.

Indicó que la entidad está preparada para dar capacitación al personal docente sobre todo en Lectura y Matemáticas, y que hoy comenzó la entrega de 552 mil paquetes de útiles escolares desde educación inicial hasta secundaria, acción en lo que se invierten 115 millones de pesos.

Subrayó también que se entregó equipo educativo y mobiliario escolar por el orden de los 49 millones de pesos.

Miguel Riquelme recapituló que con el gremio magisterial se enfrentó la pandemia, la vacunación; que Coahuila fue el primer Estado en vacunar a la población infantil y se hizo también de manera fronteriza.

Recordó, además, que el retorno a las aulas fue el proceso ejemplar para Coahuila, ya que aquí siempre se trabaja en equipo y se priorizó la salud y el bienestar de todas y todos.

Mencionó que su Administración distinguió a maestros por 30, 40 y 50 años de servicio, y que este sistema educativo es de los mejores del país.

“Los altos niveles de competitividad se deben al quehacer y profesionalismo de los trabajadores de la educación; somos de los estados más seguros y sumamos 52 proyectos de inversión en lo que va del año”, mencionó, al tiempo de desear éxito a todas y todos en este arranque de ciclo escolar.

Por su parte, Román Alberto Cepeda González, Alcalde de Torreón, expresó que la educación es el camino del éxito.

Comentó que en esta Administración han apostado a que Torreón sea seguro, pero que apostarle a la educación es apostarle al futuro de Torreón, de Coahuila.

“Desde donde nos acompañen, les decimos que es importante cerrar un ciclo y empezar otro con mejores calificaciones, reconociendo el esfuerzo que hacen los padres de familia y todo el sector educativo”, agregó.

Francisco Saracho Navarro, Secretario de Educación del Estado, destacó que el arranque del Ciclo Escolar 2023-2024 es el último que inicia el gobernador Miguel Riquelme, a quien le agradeció por todo el apoyo brindado durante su gestión.

“En Coahuila se cuenta con la fortaleza de maestras y maestros comprometidos, en las aulas se enseña a los jóvenes con visión de futuro”, expuso.

Informó que se entregaron útiles escolares al cien por ciento en todas las escuelas de educación básica, y de igual forma el cien por ciento de escuelas de polígonos de alta marginación, que estarán recibiendo uniformes y calzado.

Saracho Navarro reconoció el gran trabajo que realizan las tres Secciones del SNTE 5, 35 y 38, con quienes se ha llegado a acuerdos positivos para el beneficio de maestras y maestros, y caminar en el objetivo de brindar la mejor educación.

Reiteró que el Mandatario estatal ha sido un aliado de la formación académica: “Hoy, de acuerdo al calendario escolar vigente, damos inicio al ciclo escolar; seguiremos construyendo en armonía, las mejores condiciones para el trabajo docente que por derecho le corresponde a la niñez y juventud de Coahuila”.

El alumno de tercer grado, Mateo Israel Pérez Orona agradeció al gobernador Miguel Riquelme por su visita al plantel para el arranque escolar y por la entrega de útiles escolares.

Mencionó su excelente labor al frente de Coahuila, dejando en claro que su Administración trabaja por hacer de este, un Estado próspero y en evidente progreso; sabedores que la educación de los niños y jóvenes es de gran importancia.

ENTREGAN POZO DE AGUA ‘LA FE’, AL PONIENTE DE TORREÓN

Más tarde, el gobernador Miguel Riquelme, en compañía de Román Alberto Cepeda González, entregó el Pozo de Agua “La Fe”, al poniente de Torreón, que brindará servicio a más de 30 mil habitantes y cuya inversión fue de 14 millones de pesos.

Tiene una profundidad de 450 metros, capacidad de extracción de 50 litros por segundo y beneficiará a colonias como Compresora, Victoria, Torreón y Anexas, Primera y Segunda Rinconada de la Unión, San Joaquín, entre otras.

En estos eventos acompañaron al Gobernador, además, Eduardo Olmos Castro, diputado Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado; Miguel Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Verónica Martínez García, senadora de la República.

Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal; Isela Licerio Luevanos, Secretaria General de la Sección 38 del SNTE; Everardo Padrón García, Secretario General de la Sección 5 del SNTE; Arturo Díaz González, Secretario General de la Sección 35 del SNTE; Brenda Araceli López Haro, Directora de la Escuela Secundaria “María Dolores Vigata de Méndez”, así como alumnas y alumnos de toda la entidad, directores, docentes, funcionarios estatales, municipales y sociedad en general.