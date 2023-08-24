Arranca el lunes “La Prepa del 8”

FRONTERA COAH.- El próximo lunes empiezan las clases 100% presenciales en la preparatoria de la UA de C, Ladislao Farías Campos extensión Ejido 8 de Enero, por ello el alcalde Roberto Piña realizó un recorrido final por estas instalaciones que construyó el municipio de Frontera con apoyo de ejidatarios y empresarios.

Ya se tiene a los jóvenes inscritos y aún hay espacios, el alcalde fue reiterativo al mencionar que son clases son 100% presenciales y comentó que era prácticamente el último recorrido que realizaba pero la entrega simbólica se realizará en una reunión de cabildo se hará entrega de las instalaciones a la gente de la Universidad Autónoma de Coahuila que regirá todo el proceso de la preparatoria.

En un principio la preparatoria costaría 6 millones de pesos pero al incorporarse la UA de C a hacerse cargo de la formación, el montó subió a 12 millones 300 mil pesos, el alcalde mostró cómo funcionará la preparatoria en sus tres aulas, la prefectura, la dirección, la sala de maestros, así como sanitarios y la cafetería.

Las instalaciones ya están listas, para el próximo semestre será insuficiente por lo que habrá necesidad de hacer un segundo piso pues las aulas que se construyeron están preparadas.

Las aulas tienen equipo de primer nivel, cuentan con climas, pintarrones, dispensador de agua, pupitres nuevos, voz y datos para el tema de la tecnología e internet, además de persianas para que los jóvenes puedan utilizar el proyector.

“Prácticamente ya nos estamos despidiendo de estas instalaciones, ya lo que sigue es un tema de la Universidad Autónoma de Coahuila, estoy muy agradecido con los empresarios de la ciudad que se sumaron, una obra de educación siempre se tiene que replicar y estar todos en el mismo canal para seguir con ejercicios como este”, comentó el alcalde Roberto Piña.

Esta es la primera preparatoria que tiene la UA de C en una comunidad ejidal, la ciudad Frontera tendrá un gran crecimiento en todos los rubros pero no sería posible si no es de la mano con el tema educativo.

El alcalde invitó a la población a acercarse a preguntar e inscribirse en la prepa que estará bajo la modalidad 100% presencial, además de que todos los alumnos podrán obtener la Beca Benito Juárez que otorga el Gobierno Federal.

“Estamos convencidos de que la única manera que tenemos de elevar el nivel de vida de la ciudad es a través de la educación, no existe otra manera, hay que poner a los jóvenes a estudiar, a leer, a hacer la diferencia, sí yo supiera que no es a través del estudio, no invertiríamos tanto en educación, para nosotros cuando se trate de educación la respuesta siempre será sí”, comentó

CAJA DE DATOS

INVERSIÓN TOTAL

-12 millones 300 mil pesos.

-Es la primera prepa de UA de C en un ejido.

-Roberto Piña habló de una posible segunda etapa.