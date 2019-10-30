Arranca Frontera “Vivienda Digna”

FRONTERA., COAH.-Por medio del programa “Vamos a Michas” impulsado por el Gobierno estatal y municipal, se llevó a cabo el arranque de la segunda etapa del programa Ampliación de Vivienda Digna, la cual constará de 19 acciones con una inversión total de 2 millones de pesos.

"Es instrucción del Gobernador el cubrir las necesidades básicas de las familias, dando prioridad a donde existen niños, personas de la tercera edad y discapacitados", Florencio Siller, Alcalde.

Fue el presidente municipal Florencio Siller Linaje y su equipo de trabajo que acudieron a las viviendas de las señoras Margarita Martínez y Juana Chaires Zamora, para dar el arranque de la construcción de cuartos de 3x4, completamente equipados y con materiales de alta durabilidad, estos con un costo superior a los 52 mil pesos cada uno.

Las beneficiadas quienes son habitantes de la colonia Ampliación Occidental, agradecieron este proyecto realizado con una mezcla de recursos estatal y federal, ya que tenían muchos años viviendo en pequeños cuartos que no eran suficientes para sus familias.

“Agradezco mucho al Alcalde por la construcción de esta recamara en la que podré tener más espacio, ya que el cuarto con el que contaba lo equipare como cocina, hace tres meses que falleció mi esposo y yo soy una persona discapacitada que sale adelante con mucho esfuerzo, por lo que este beneficio me permitirá vivir de manera más cómoda y sin padecer por el clima frío”.

Con la construcción de tres cuartos completos, arranca la segunda etapa del proyecto de Ampliación de Viviendas, por medio del programa Vamos a Michas.

Así mismo, el presiente municipal Florencio Siller Linaje dijo que el Gobernador del Estado tuvo a bien duplicar el millón de pesos que el municipio otorgó para estas obras las cuales están encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los fronterenses.

“Por medio de Copladem y el DIF municipal se está detectando a las personas que viven en alta marginación para que sean parte del programa de mejoramiento de vivienda, por su parte el Gobierno Estatal otorga otro millón de pesos para realizar acciones como son la colocación de techos, construcción de sanitarios completos y recamaras a familias de escasos recursos”.

Es importante mencionar que a las familias beneficiadas se les otorgó a la construcción del cuarto, además se realizó una revisión completa de sus viviendas para que por medio del ayuntamiento se le cubran las necesidades primordiales con las que cuentan.