Asaltan depósito a ´mano armada´

FONTERA, COAH.- "Tengo mucho coraje, porque aunque no se llevó nada, no es justo que quieran sacar dinero fácil", externó Liliana Neaves quien fue apuntada con un arma de fuego por un sujeto que intentó robar en su negocio, es la segunda ocasión en que ladrones atacan el depósito.

Pasaban las 11:00 de la noche cuando la propietaria estaba a punto de cerrar el expendio ubicado entre las calles 10 de Mayo y Libertad de la colonia 10 de Mayo, su ayudante acababa de salir del negocio cuando el sujeto ingresó y mostró el arma de fuego.

Al verlo, Liliana sale del mostrador con la esperanza de correr hacia la calle, pero logró alcanzarla y tirarla al piso para luego taparle la boca para que no se escucharan sus gritos. Para que los vecinos no vieran nada, el agresor bajó la cortina del negocio mientras que ella aprovechó para ponerse de pie, pero no logró correr ya que la volvió a agarrar del cuello y apuntarle al pecho.

"Me dijo que le diera dinero y le dije que no tenía, él no me creyó y me volvió a pedir, pero le dije que ya se había hecho el corte y se lo habían llevado. Yo le gritaba mucho a Marifer que hace poso había salido"

Durante 11 segundos estuvieron forcejeando hasta que Marifer logró y se regresó junto a un señor para abrir la cortina.

El ladrón salió del expendio apuntándoles con el arma para luego huir ya que en la parte trasera tenía un automóvil Sonic azul con placas FNX-18, Liliana comentó que a pesar de que el sujeto la tiró al piso y forcejaron, no la agredió y no presentaba dolor en su cuerpo. Tampoco alcanzó a llevarse algo de mercancía o efectivo.

"No lo reconocí por el cubre bocas y cachucha, no es cliente de nosotros pero era de complexión robusta, tez blanca casi güero, medía alrededor de 1.65 vestía pantalón de mezclilla azul, botas sucias y una chamarra como los de AHMSA. Es la segunda vez que nos pasa, la primera fue hace casi dos años, en esa ocasión entraron dos muchachos con pistola".