Reportan serpiente en vivienda de Allende; no fue localizada

Allende, Coah. – Un reporte sobre la presencia de una serpiente en el baño de una vivienda en la colonia San Tito movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos, aunque el reptil no fue localizado.

José Raúl Garza Tron, director de Bomberos, informó que la alerta se recibió desde un domicilio ubicado en la calle Rogelio Montemayor, donde la propietaria, Virginia Rocha, pidió ayuda tras detectar al animal en la zona del sanitario.

Tras una revisión minuciosa de habitaciones, muebles y rincones, los rescatistas no hallaron rastro de la serpiente, por lo que se presume que logró escapar antes de su arribo. No se descarta que se tratara de una especie no venenosa.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para sellar rendijas, colocar protecciones en registros y coladeras, y mantener la limpieza en patios y jardines, especialmente durante esta temporada de calor, cuando es más común el avistamiento de fauna silvestre en zonas urbanas.