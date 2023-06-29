¡Asesinan a balazos a policía de Frontera!

Un elemento de Seguridad Pública Municipal fue asesinado a balazos a bordo de su patrulla cuando se encontraba estacionada frente a un domicilio de la calle Magnolias de la Zona Centro de este municipio.

El policía asesinado respondía al nombre de Luis Burciaga y estaba asignado a la vigilancia de la plaza de la Colonia 10 de Mayo, aproximadamente a unas cuadras del lugar donde fue asesinado por un sujeto desconocido.

Según las primeras investigaciones, el policía se encontraba estacionado frente a una vivienda de la calle Magnolias, hasta donde acudió un sujeto que lo sorprendió a balazos, hiriéndolo en tres ocasiones en diversas partes del cuerpo.

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Aunque el policía de nombre Luis Burciaga, intentó bajarse de la patrulla para repeler la agresión, se desvaneció a los pocos segundos por las heridas de bala que afectaron órganos vitales, quedando tendido en el asfalto.

El responsable del artero ataque huyó del lugar sin que hasta el momento se tengan datos precisos sobre su media filiación.

Al lugar llegaron de inmediato elementos de Seguridad Pública de Frontera, entre los que se encontraba el hermano de la víctima que también es policía y quién fue quien pidió la ambulancia de urgencia.

La calle de inmediato se vio cercada por elementos de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acordonaron la zona para el levantamiento de evidencias.

El cuerpo del oficial fue tapado con una sábana negra, mientras inician las labores de servicios periciales y ordenan el levantamiento del cuerpo.

Señalar que este sería el primer atentado contra la vida de un elemento de Seguridad Pública en este municipio, desconociéndose si se trata de rencillas personales, o alguna agresión perpetrada por alguna banda criminal.