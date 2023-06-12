Asesino de Jesús activo en “Face”

FRONTERA COAH-. Sergio “Kamuco” Mayor Balderas es el hombre señalado como responsable de haber atropellado a Jesús Martín y arrebatarle la vida, aunque nada se sabe sobre su paradero ha estado activo en su cuenta de Facebook pues hasta cambió su foto de perfil y portada.



De fotografías a simplemente un fondo negro, así fue como cambió las fotografías en su cuenta de Facebook, muchos de sus amigos en la red social le brindaron el apoyo moral, le preguntaban dónde se encuentra y le decían que están con él en esta difícil situación.

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Pero hubo otras personas, como familiares de la víctima que le pedían que se entregara a las autoridades y que pagara por lo que le hizo a Jesús Martín.

Como se recordará, fue durante la madrugada del domingo cuando se presentó la riña por un supuesto adeudo de Marín a Sergio cosas se salieron de control.

En un arranque de ira Sergio subió a su camioneta y atropelló de manera intencional a Jesús Martín, quien recibió el golpe en su cráneo, aunque fue hospitalizado lamentablemente perdió la vida en el hospital.

“Todo se paga persona sin escrúpulos, si usted con su dinero no le teme a nada tenga temor a Dios ha si l ha de ir, es el mejor abogado, porque sabe lo hizo intencionalmente mató a Jesús Martín Mendoza, y en su conciencia sucia quedará, no le bastó aventarlo con su camioneta también de reversa se lo llevó, es una persona de corazón negro, le deseo lo peor personas como usted no merecen mi respeto”, fueron algunos de los comentarios que la familia de la víctima le hizo al señalado como responsable.