Asiste y alimenta DIF a las familias

Frontera destaca por ser un municipio solidario que brinda asistencia y protección a más de 117 migrantes que tuvieron que detenerse en esta ciudad debido a las temperaturas extremas, que les causó a muchos algunos malestares y a otros los llevó a la hospitalización.

Desde la noche del lunes, elementos de Protección Civil y Bomberos así como Seguridad Pública apoyaron a familias completas que bajaron desesperadamente de los vagones del tren en busca de agua, alimento, un refugio donde dormir y atención médica.

1 / 2 DIF, Salud, Protección Civil y Bomberos así como Servicios Primarios se sumaron a las acciones. 2 / 2 ❮❯

Niños, jóvenes y adultos fueron trasladados al refugio del padre Paulo Sánchez, en la iglesia Verbo Encarnado de la colonia Occidental.

Hasta ahí llegó el apoyo del DIF, Salud y Servicios Primarios quienes continuaron hasta el día de ayer brindándole atención a los migrantes que provenían de Venezuela, Honduras, Ecuador y otros países.

Ante esto, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya informó que en cuanto se supo de la situación llegó la ayuda de Protección Civil con sus paramédicos y sus ambulancias para trasladar a los migrantes más delicados hasta el hospital Amparo Pape.

Salud y el DIF con sus médicos, pediatras y enfermeros atendieron al resto de los migrantes ofreciéndoles medicamentos, agua, sueros, alimento, pañales y cobijas.

Mientras que Servicios Primarios con sus cuadrillas de limpieza mantenía el refugio en condiciones y llenaba los tinacos de agua.

"Tenemos un ángel aquí en Frontera, el padre Paulo, es un tipo de otro nivel, un hombre que su consagración de vida es servir a los demás, a hacer un alma, un ángel que está atendiendo a todos los migrantes que van de paso", expresó el alcalde.

Dijo que ningún elemento presiona a ningún migrante pues hacer un mal ejercicio te lleva a alcanzar años de cárcel, y el objetivo de ellos es llegar a la Frontera, no está ciudad Frontera, a la frontera, donde todavía les faltan 259 kilómetros, "todavía hay que caminar un peregrinar más, el mismo sacerdote no de queda con ellos, los baña, los hidrata, les da de comer y reactiva y los pone en camino", dijo.