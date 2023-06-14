Asola pandilla a estudiantes

Castaños; Coah.-Asolan “Banda los tumbados” a alumnos de la escuela Rafael Ramírez en la colonia Independencia de Castaños, padres de familia exigen a autoridades educativas así como de seguridad municipal mayor vigilancia a fin de evitar tragedias.

A través de redes sociales madre de familia denunció que su hijo había sido agredido al salir del plantel educativo por tres niños que se juntan en una plazuela aledaña a esta escuela y que sin conocerlo lo comenzaron a golpear, siendo está la tercera ocasión que ocurre por lo que hace responsable a los padres del menor en caso de que su hijo llegue a sufrir otro ataque.

Explicó que buscaba a los padres del menor que había agredido a su hijo, al dar con la madre del mismo quedó formalmente en hablar con hijo para evitar que continuara molestándolo, sin embargo dijo aún faltan dos padres de familia de menores que agredieron a su hijo.

Hizo un llamado extenso a directivos del plantel para que supervisen en la hora de salida, así como de entrada y de ser necesario solicitar la intervención de seguridad pública para que realice rondines en las plazuelas aledañas o esquinas donde se reúnen la pandilla de los tumbados.