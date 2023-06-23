Atiende Beto a Jardín de Niños

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde, Manuel Humberto Villarreal Cortez, junto al director de Educación del municipio profesor Irving Rodríguez, acudieron al Jardín de Niños “Héroes de Chapultepec”.

En este kinder se entrevistaron con personal administrativo para escuchar, atender necesidades y peticiones, que los propios maestros señalaron en beneficio del plantel.

La directora del kinder agradeció al alcalde Beto Villarreal por su compromiso con los alumnos y familias para generar obras de reparación en las escuelas.

Beto Villarreal recibió gestiones y dijo que en los próximos días harán un programa de apoyo para que se avance en la rehabilitación de áreas y que tengan un espacio renovado en el próximo ciclo escolar.

Supervisó el techo estructural, espacios recreativos, baños y salones, que serán valorados para dar prioridad a las obras urgentes.