Atiende PC Ciénegas aparatoso accidente

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Protección Civil de Cuatro Ciénegas dio la atención a reporte de accidente sobre la carretera estatal número 20 kilómetro 16 en el tramo Cuatro Ciénegas - Ocampo de este municipio.

La llamada de auxilio fue debido al choque de una pick up RAM 700 color blanco con placas de circulación EM-9856-C conducida por el C. Hector Armando "N" originario de Monclova quien se impactó con una pick up RANGER XLT color rojo con placas de circulación 27282 ONAPAFA conducida por el C. Ricardo "N" originario de Cuatro Ciénegas.

El Director de Protección Civil Carlos Armando Moreno indicó que al llegar al lugar del accidente el señor Héctor Armando dijo que al llegar al entronque del Ejido El Oso municipio de Cuatro Ciénegas el C. Ricardo no respetó la señal de alto siendo esto la causa del accidente.

Los elementos de protección civil, cruz roja y seguridad pública trabajaron en coordinación y ante las maniobras lograron sacar al conductor Ricardo "N" de la pick up Ranger ya que por el impacto quedó prensado para después ser trasladado al hospital general del Pueblo Mágico por elementos de la benemérita institución de rescate.