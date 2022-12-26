Atiende SIMAS reportes por frío

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Ante las inclemencias causadas por las bajas temperaturas, personal de SIMAS Cuatro Ciénegas, sigue atendiendo reportes de fugas por tuberías y medidores dañados, así lo informó Juan de Dios Luna Ruiz, gerente general.

"Hemos atendido un alto número de reportes a consecuencia de daños causados por el frío de los pasados días, además de seguir atendiendo nuestros reportes del día a día y trabajos de rutina".

También agregó que es importante forrar tuberías de cobre utilizando periódico, tela, plástico o algún tipo de cinta adhesiva y puso a disposición de la ciudadanía, recalcando la pronta respuesta por parte del personal. Teléfono: 8696960658.

Además expuso que el sistema de agua potable del Pueblo Mágico de Cuatro Cienegas recibe diariamente gestiones de los usuarios que son integradas a la carpeta de atención inmediata por indicaciones del alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez.