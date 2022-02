Augura Teksid crecimiento en producción

FRONTERA., COAH.-Si los suministros llegan con fluidez TEKSID Hierro de México espera un crecimiento del 10% en cuanto a la producción, lo anterior informó Armando Garza Director General de la empresa.

"Las contrataciones se han realizado de forma continua y no hemos tenido la necesidad de desocupar personal por qué el avance y crecimiento de la empresa se va dando, no iniciamos el año como queríamos, pero hoy por hoy el crecimiento es continuo, por lo que, si no hay retraso en la adquisición de maquinaria e insumos, se espera un crecimiento a partir de marzo y así durante todo el año".

Dijo que debido a la pandemia por covid-19 todavía existen cadenas de producción que no cuentan con algunos componentes pues estos no han llegado a las plantas de los clientes, razón por la que esos mismos clientes tienen que regular hacia la baja su producción.

"Visualizamos que para el mes de marzo haya un incremento del 10 o más porciento de producción en relación a lo que estaba sucediendo en los meses anteriores, tenemos una expectativa alta en cuanto a el incremento en producción y con ello en la generación de empleos".

Armando Garza dijo que por el momento están descartados los recortes de personas toda vez que la producción es continua y las expectativas de crecimiento están presentes, por lo que esperan seguir trabajando y recibiendo pedidos para que para el mes de marzo y abril se pueda duplicar la producción y con ello se genere una mayor cantidad de empleos.