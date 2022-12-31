Aumentan accidentes por ‘cuetes’

SALTILLO, COAH.- Hasta cinco niños han sido atendidos en el Hospital Materno Infantil en Saltillo por lesiones y quemaduras tras el uso de fuegos pirotécnicos, por lo que el director de la clínica, Carlos Iván Oyervides García instó a la población para que los padres de familia no permitan que sus hijos los utilicen.

“Los accidentes se incrementan en esta temporada por la costumbre de usar pirotecnia; sin embargo, muchas veces son utilizados por menores son adolescentes sin la supervisión de un adulto, lo que deriva en accidentes”, detalló Oyervides García.

Cabe señalar que el pasado 25 de diciembre llegó el primer menor atendido al Hospital Materno Infantil por quemaduras relacionadas con pólvora; se trató de un pequeño de cuatro años de edad y fue atendido por quemaduras en el rostro y en la cara por el uso sin supervisión de la pirotecnia.

Pese a las quemaduras que sufrió, el menor fue reportado fuera de peligro; sin embargo, el personal médico consideró que podría quedar con cicatrices por las heridas que sufrió al momento del accidente.

Las quemaduras en menores de edad se incrementan hasta 35 por ciento durante las fiestas decembrinas, debido a la escasa supervisión de los adultos al utilizar cohetes y luces artificiales.

Lo anterior es debido a que en época de fin de año, los niños y niñas están expuestos al uso de cohetes y fuegos artificiales, a la presencia de árboles de navidad secos o de plástico y al uso de extensiones decorativas, ya que pueden hacer corto circuito, generar fuego y provocar quemaduras de diferentes tipos y grados.