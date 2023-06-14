Autoridades le decomisan pipa de agua al Dr Jesús "Bebo" Cruz cuando entregaba agua

NUEVA ROSITA, COAH. Sin motivo alguno elementos de seguridad pública decomisaron la pipa en que el Doctor Jesús "Bebo" Cruz entregaba agua a las familias de la calle Futura de la colonia Prolongación Allende quienes enviaron una llamada de auxilio al galeno para que les ayudara con el servicio del cual carecen desde hace 15 días.

Explicó el galeno que elementos de seguridad pública pusieron como pretexto que circulaban en exceso de velocidad y además que carecían de un permiso para entregar el vital líquido que sería entregado a las familias que no les habían surtido en la primera vuelta.

La pipa fue escoltada por los agentes de seguridad pública hasta las instalaciones de la cárcel pública, donde se presentó el dueño de la unidad para recuperarla.

Esta acción fue reprobada por "Bebo" Z Cruz quien presume que se trate de una revancha política supuestamente por " Mayito" que a toda costa impidió que les donarán de agua a las familias que carecen del servicio. "Nos dieron un golpe fuerte no solo a mi sino también a la población que requiere del agua".

Dijo desconocer si le cobraron multa al dueño de la pipa a quien se la rento,"en fin de cualquier manera voy a seguir repartiendo agua en vehículos particulares que los "amigos del Doc" están dispuestos para apoyar a quien menos tienen.

Por otra parte las familias afectadas inconformes señalaron que no era posible que el Alcalde Mario López prohibiera el servicio de llevar agua a las familias al Doctor cuando el si se preocupa del bienestar de la familia cuando Mayito se vuelve puras fiestas.

También señalaron que el alcalde les resolvió la falta de agua potable en la colonia Maseca a cambio que voten por el para su reelección como presidente municipal de San Juan de Sabinas.