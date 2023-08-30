Autorizan compra de tres camiones

FRONTERA COAH-. El Cabildo autorizó la adquisición de tres unidades para el departamento de Servicios Primarios un departamento que necesita mantenerse a flote para seguir siendo la ciudad más limpia en toda la Región Centro.



El alcalde Roberto Piña comentó que todas las actividades que se realizan pasan por la autorización del cabildo, así lo manejaron desde el comienzo de la administración.

Señaló que son tres unidades que se adquirieron en un lote de una subasta en Cadereyta Jiménez Nuevo León, son unidades que originalmente cuestan entre 600 mil pesos pero las obtuvieron en un precio de 330 mil pesos cada una, un precio muy bueno.

Son unidades de entre el 2019- 2020 y serán para la tarea de servicios primarios, Frontera es la ciudad más limpia de la Región Centro de Coahuila pero esto se construye todos los días para beneficio de los ciudadanos.

“Anda un ejército de gente haciendo el trabajo todos los días en el tema de la limpieza, por eso seguimos invirtiéndole a este departamento y no solo a este, me falta una grúa para alumbrado Público, me faltan vehículos pero esas tres unidades son como un poco de oxígeno a lo que tanto nos falta de equipamiento”, comentó el alcalde.