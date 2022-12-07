Avalan Ayuntamientos Gobierno de Coalición

SALTILLO, COAH.- Tras la Iniciativa de Reforma que presentaron las Diputadas del PAN, Mayra Valdés González y Natalia Virgil Orona y el aval de 29 Ayuntamientos para que se conformen los gobiernos de coalición en la Gobernatura de Coahuila, los legisladores aprobaron las modificaciones a la Constitución de Coahuila para que se cristalice a partir del próximo sexenio.

La sesión que se realizó en el Congreso del Estado y con mayoría de votación de los Diputados, sientan las bases de las alianzas entre el Partido revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y en conjunto con el Partido de la revolución Democrática puedan contender en coalición para las siguientes elecciones.

Las modificaciones se hicieron al Artículo 82 y señalan que “en caso de que el Gobernador del Estado resulte electo por una coalición electoral, podrá considerar que las designaciones a que se refiere el artículo anterior, se realicen de forma plural, de conformidad en las bases establecidas en el convenio de coalición previsto en la fracción XXX de este artículo, cuando se opte por dicha forma de gobierno”.

Por su parte, la Diputada Mayra Valdés aseguró que las coaliciones brindan transparencia a la forma de gobernar: “Con ello, el Gabinete estará conformado por diferentes fuerzas políticas, y esto nos obliga a trabajar con eficacia, con eficiencia, y con transparencia, porque alguien de otro partido va a estar revisando cómo se está haciendo el trabajo”.