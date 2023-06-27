Avistan a osos por ola de calor

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El departamento de Protección Civil hacen un llamado y exhortan a la sociedad por los avistamientos de osos que se han presentado en el Pueblo Mágico debido a las altas temperaturas ya que buscan agua y alimento.

Carlos Armando Moreno Director del Departamento dijo que los avistamientos de osos en diferentes ejidos y colonias va en aumento y cada que se captura a un ejemplar, se liberan en las zonas serranas para que se reincorporarán a su hábitat, pero regresan en busca de alimento y agua debido a la sequía.

”Un oso en la colonia Benito Juárez fue percibido por protección civil y seguridad pública; para no estresarlos sólo se cuidó en sus movimientos a la distancia para aplicarle dardos y sedarlo”

Por seguridad y precaución ante el tema del maltrato animal no se tomaron fotos de su captura, solo se atiende reporte ciudadano en la colonia Benito de un oso adulto.

El oso rondaba a espaldas del kinder de la misma colonia, se pidió apoyo a personal de la Secretaría del Medio Ambiente y pidieron trasladarlo al Ecoparque Monclova para su resguardo en el zoológico ya que por su avanzada edad no cuenta con los reflejos para cuidarse. Protección Civil pidió reportar cualquier avistamiento y evitar familiarizar.