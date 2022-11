Ayuda Frontera a Sergio Rodríguez

Siguiendo con la encomienda del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya de ayudar a las personas más necesitadas, el regidor de Hacienda, David Borregos y la regidora de Salud, Ana Banda llevaron un apoyo económico a don Sergio Rodríguez para que pagara un silla especial que mandó hacer y que le permitirá atender a sus clientes en su puesto de elotes.

Los funcionarios se trasladaron a la calle Emiliano Carranza, número 315 entre Oaxaca y Porfirio Díaz de la colonia Occidental para hacer entrega del recurso a este adulto de 60 años a quien ya le amputaron sus dos piernas debido a la diabetes que padece desde hace más de 5 años.

"Gracias al alcalde Roberto Piña, yo no me imaginé que me responderían rápido y me han sorprendido con su visita, la verdad que es una silla que yo necesito mucho para moverme alrededor de mi puesto sin tener que depender de la ayuda de una persona", dijo.

Mencionó que lleva 38 años dedicándose a la venta de elotes por las calles de la ciudad, desafortunadamente hace 4 años le tuvieron que amputar su pierna derecha y hace algunos meses perdió la otra extremidad.