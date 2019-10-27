Bajan recursos para productores

FRONTERA, COAH.- La administración municipal de Ciudad Frontera ha logrado bajar recursos en beneficio de los productores del campo a través de la Secretaría de Desarrollo Rural.

El esfuerzo que desde el inicio de la administración viene realizando nuestro Alcalde Florencio Siller Linaje, se siente con el aprovechamiento de los recursos naturales y mano de obra experimentada de nuestros ejidatarios.

Esta sinergia que existe entre Estado y Municipio es importante para llevar los beneficios a los ejidatarios que buscan mejorar la productividad del campo.

El Alcalde de Frontera mantiene esa comunicación estrecha con el Gobierno del Estado y el Secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez poniendo a disposición los programas a los productores del campo, tales como el Programa de Concurrencia y la semilla subisidada.