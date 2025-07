La sanbonense Aracely Guzmán consigue beca en Harvard

La Sambonense Aracely Guzmán consigue beca completa en la prestigiosa Universidad de Harvard en Estados Unidos, su sueño es estudiar la materia de Salud Pública con el fin de poder ayudar...

Mediante su cuenta de Facebook, la joven compartió una noticia que ha marcado su vida.

"El pasado mes de febrero recibí la confirmación de un sueño hecho realidad: fui aceptada en la universidad de mis sueños para cursar la maestría en Salud Pública que tanto anhelaba. En ese momento me invadieron una gran cantidad de emociones. Apenas un mes antes, había perdido a mi papá, y entre el duelo y la esperanza, supe que algo nuevo y grande estaba comenzando".

Después de eso, vinieron meses de espera e incertidumbre para la joven originaria de San Buenaventura. Segun sus palabras, el soñar con estudiar en el extranjero es también enfrentar dudas, obstáculos y decisiones difíciles. Hasta que un día, llegó la noticia que lo cambió todo.

"Fui seleccionada como beneficiaria de una beca completa por parte de la Fundación México en Harvard y la Fundación Coppel para llevar a cabo mis estudios!. Hoy, lo que más abunda en mi corazón es gratitud".

Aracely Guzmán agradecio a sus padres, quienes le enseñaron que la educación sería siempre su mayor herencia. Aunque ya no estén físicamente, los siente con ella en cada paso que da. La joven tambien agradeció a su hermana, quién es su compañera de vida, nunca la ha soltado de la mano y ha estado con ella en cada momento.

Así mismo, agradecio a la universidad por esta oportunidad invaluable, y a ambas fundaciones por abrirle las puertas a esta nueva etapa y hacer posible su sueño.

"Me emociona muchísimo prepararme para retribuirle a México todo lo que me ha dado. Mi compromiso es con el sistema de salud de mi país, con construir políticas de salud más justas, con fortalecer la prevención, con trabajar desde la raíz por un acceso digno y equitativo a la salud. See you soon Boston, see you soon Harvard".