Beca FROTAC a estudiantes

FRONTERA, COAH.- Con la intención de apoyar a los jóvenes estudiantes que no cuentan con recursos económicos para el transporte que los lleva a sus diversas instituciones educativas, los transportistas adheridos a la FROTAC becan a alumnos para que vayan y vengan de sus planteles educativos completamente gratis.

Fue el presidente de la organización Juan José Días quien comentó que en años pasados prestaban el servicio de transporte de forma gratuita a los alumnos de los diferentes Centros de Atención Múltiple, sin embargo este año no recibieron la petición de los directivos de los planteles.

“El año pasado cubríamos con los camiones de la FROTAC a la totalidad de los alumnos del CAM, a quienes les firmábamos sus credenciales para que recibieran el servicio de manera gratuita, pero este año no recibimos solicitud de estos planteles educativos”.

Sin embargo explicó que son los alumnos de la primaria, secundaria y preparatoria de la colonia Diana Laura, Ejido 8 de enero y la Cruz, quienes sí fueron beneficiados por este servicio gratuito que se otorga con la finalidad de que ningún estudiante deje de acudir al plantel por falta de recursos económicos para su pasaje.

Dijo que para prestar este apoyo a la comunidad estudiantil, los miembros adheridos a la FROTAC de las rutas 8 de Enero, Aviación, la Sierrita, Occidental, Flores Borja e Independencia, firman credenciales a los alumnos que son canalizados a la organización por medio de las trabajadoras sociales, maestros, directivos o incluso por sus padres, quienes realizan la solicitud, siendo en su mayoría aceptadas.

“Nuestro transporte fuerte son los estudiantes, sin embargo no podemos dejar desamparados a todos aquellos chicos que le ponen ganas a sus estudios, pero que sus padres no cuentan con el recurso económico para cubrir los 19 pesos del transporte diario que requiere, toda vez que se les cobra 9 pesos de ida y otros 9 de vuelta, por ello estamos a la espera de las solicitudes de apoyo de este ciclo escolar”.

Cabe mencionar que a los jóvenes y niños que se les brinda el apoyo, se les da su pasaje de manera gratuita e incluso cuando hay suspensión de clases por alguna razón, se les entrega en sus colonias para evitar algún accidente.