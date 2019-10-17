Bienvenido Dr. Vagón, “El Tren de la Salud”

FRONTERA, COAH.- Con 17 vagones equipados para brindar atención médica de diversas especialidades, arribó a esta ciudad el Dr. Vagón, el Tren de la Salud, esto bajo e impulso de Grupo México por medio de Ferromex en coordinación con el Gobierno Estatal y Municipal.

Cada uno de los 17 vagones están debidamente equipados para brindar atención

médica y pruebas laboratorios a las personas que acudan por este beneficio.

Gabriela León Arias, Gerente operativo del Tren de la Salud dijo que el tren que se colocó en las instalaciones de FERROMEX y que brindará atención médica a partir del día de hoy en punto de las 6 de la mañana, cuenta con 17 vagones y una locomotora en la que un grupo de más de 60 personas serán los encargados de prestar la atención médica a quienes acudan a solicitar algún servicio.

León Arias dijo que los vagones están equipados con consultorios médicos para atender a en horarios de 6 de la mañana a 5 de la tarde a pacientes en las especialidades de Medicina General, Dermatología, Pediatría, Geriatría, Odontología, Ginecología, Quiropráctica, Optometría, Audiometría, Servicio Integral para la Mujer, Planificación Familiar, Pruebas de Laboratorio como química sanguínea, perfil de lípidos, electrocardiogramas, mastografías, nutrición y farmacia entre otros.

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El Dr. Vagón tiene 5 años prestando servicios gratuitos e integrales en todo México, con una capacidad de atención de 500 pacientes diarios.

Es importante señalar que todos estos servicios serán otorgados a la población de manera gratuita, además de que al finalizar la consulta se les entregará el expediente así como el medicamento y en caso de requerir seguimiento se les otorgará la orden para el médico.

Así mismo se realizará rehabilitación física así como apoyo de nutrición y psicológico para quienes necesitan, solicitando únicamente que el paciente acuda a parir de las 6 de la mañana del día de hoy para obtener una ficha para consulta, la cual iniciará a las 8 de la mañana, para concluir a las 5 de la tarde.

Cabe mencionar que el Dr. Vagón tiene 5 años prestando servicios gratuitos e integrales en todo México, siendo esta la ruta número 65, con una capacidad de atención de 500 pacientes diarios, además entregando los resultados de todas las pruebas realizadas de forma inmediata, para mayor tranquilidad de los pacientes.