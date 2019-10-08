Busca Alcalde Fondo Minero

Castaños, Coahuila.- El alcalde Enrique Soto Ojeda dio a conocer su próxima visita a la Ciudad de México, en donde se buscará principalmente adquirir recursos para realizar acciones en beneficio del municipio.

“Esta reunión se gestionó gracias a la Senadora Verónica Martínez que consiguió una cita con Hidrocarburos y Fondos Mineros, estaremos presentes en la evaluación que será el miércoles por la tarde” comentó el alcalde.

Agradeció además el interés de la Senadora por abogar en favor de los alcaldes de diferentes municipios: “Ella es la encargada de conseguir este fondo para los municipios, estamos hablando que es un beneficio para la ciudadanía y este apoyo sería apenas el que correspondía a 2018” agregó Soto Ojeda.

“El apoyo sería principalmente de pavimentación de las cuadras que ya tienen drenaje. Desde el año pasado a la fecha son poquitas las que se han pavimentado, y si nos liberan este recurso de Hidrocarburos y Fondos Mineros, nos apoyarían en un buen porcentaje” puntualizó.

Agregó que para aprovechar su visita procurará obtener más recursos a favor del municipio.