Busca nueva ambulancia para protección civil

FRONTERA COAH-. El conductor que se impactó con la ambulancia de Protección Civil tendrá que reparar los daños por lo que ya está buscando una ambulancia en mismas condiciones, Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil reconoció la disponibilidad del responsable que está consciente de su error.



Como se recordará desde los primeros días del mes de julio cuando se presentó el accidente, los paramédicos de la ambulancia acudieron al reporte y posteriormente trasladaron a una mujer que había sido atropellada, esta iba acompañada de un familiar.

En el trayecto, un conductor que manejaba a exceso de velocidad se impactó de frente con la ambulancia, dejándola prácticamente inservible, además de que las cuatro personas que viajaban en dicha ambulancia, entre ellos los dos paramédicos, el paciente y su familiar, resultaron lesionados.

Por si fuera poco, el responsable se dio a la fuga para evadir a las autoridades pero afortunadamente fue identificado y aceptó su responsabilidad.

El caso ya lo tiene el área jurídica del ayuntamiento, ya se acordó la reparación del daño, el responsable tendrá que entregar una nueva unidad de ambulancia que esté en las mismas o mejores condiciones porque es muy necesaria, la ambulancia fue donada al municipio de Frontera y brindaba la atención a cientos de ciudadanos.

Fue la empresa Nemak la que donó la ambulancia, tenía algunos detalles que fueron solucionadas por el ayuntamiento que además la equipó y la dejó en óptimas condiciones para que pudiera estar en operación.