Busca Piña empleo para obreros de AHMSA

FRONTERA COAH-. El alcalde Roberto Piña también estuvo con gente de la Secretaría del Trabajo buscando apoyo para los obreros de Altos Hornos de México, semanas atrás solicitó un programa de empleo temporal para ayudar a solventar la situación a los trabajadores.

El presidente municipal mencionó que Luisa María Alcalde Luja, Genova Italia, en una gira de trabajo de su dependencia, por lo que el alcalde fue recibido por el subsecretario.

“Ellos traen toda la película, saben cómo está todo el escenario, están sumamente enterados, ellos saben cómo está de p a pa, les dijimos que necesitamos un proyecto, un programa de empleo temporal para sofocar el tema de los obreros de AHMSA que no tienen solución a corto plazo a su problema”, comentó el alcalde.

Dijo que ellos se van a reunir el martes por la mañana, la Secretaría del Trabajo traen 8 empresas, no solamente es Altos Hornos también es MICARE, Minosa, todas las filiales de Hércules, Rosita, son 8 empresas que dependen de lo que era o fue el Grupo Acerero del Norte.

“Nos importa lo que pase en la región, platiqué con gente que ve el tema desde muy adentro, a nosotros lo que nos interesa es ese programa en lo que les dan certeza jurídica y legal a los obreros de AHMSA”, comentó.

Dijo que en Frontera hay muchas cosas en donde se podrían emplear, pero la Secretaría del Trabajo trabaja el tema completo, tendría que ser a través de ellos, completamente, el lunes se reúnen y después agendan con los subsecretarios”, comentó el alcalde.