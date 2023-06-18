Buscan 2 la corona

Cuatro Ciénegas, Coah.- Ante el imponente trabajo que están haciendo las candidatas a Reina de la Uva por alcanzar Cetro y Corona, el Ingeniero Manuel Humberto Villarreal Cortez reconoció el entusiasmo de las jóvenes Jennifer Itzel Mendoza Gonzalez y Larissa Gabriela Cantú Reyes. Acciones apoyadas por los mismos cieneguenses, asociaciones y grupos de personas que fomentan la conservación de las tradiciones más arraigadas de Cuatro Ciénegas, como es la Feria de la Uva cuyos inicios datan desde 1932. 1 / 1 La Feria de la Uva data desde 1932 ❮❯ Las candidatas a Reina dieron a conocer las actividades que están haciendo a favor de su proyecto y a la vez hablaron de sus gustos y valores. Jennifer Itzel Mendoza Gonzalez

Tiene 17 años, estudia cuarto semestre de preparatoria en UANE Monclova. “Desde niña me gusta practicar deportes, la música y leer historias. Mi deseo de participar como candidata a Reina es porque quiero representar a mi Pueblo Mágico en los tradicionales festejos de nuestra feria con el

Compromiso y responsabilidad de motivar a más jóvenes y luchar por sus sueños”, sus padres son Ignacio Mendoza Castañón ex obrero de Ahmsa y Juanita Inés González García, Comerciante.

Larissa Gabriela Cantú Reyes

Cuenta con 19 años, actualmente radica en Nuevo León donde cursa la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Facultad de Artes Visuales.

“Con mucho gusto acepte participar como candidata a reina de la feria de la Uva ya que el destino de los fondos recaudados son para una buena causa en beneficio de la población, pues junto a los ciudadanos y cieneguenses hacemos muchas actividades para aportar esos votos económicos a las familias más vulnerables a quienes se les apoyará con aparatos ortopédicos, cama de hospital, cirugías o necesidad de medicamento y es la verdadera causa por la que me inspire a participar”.