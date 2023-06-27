Buscan ayuda para don José

SAN BUENAVENTURA., COAHUILA.-Debido a la discapacidad que lo mantiene postrado en su cama, el señor José Ángel Martínez no puede acudir a consulta médica a la clínica del IMSS en san Buenaventura, esto debido a que no es fácil trasladarse pues al no mover ninguna parte de su cuerpo es difícil que lo carguen y los suban a un carro de alquiler, por lo que tiene múltiples necesidades, entre las que se encuentra la Insulina Isófana, despensa y pañales talla G.

Don José quien cuenta con 57 años de edad vive con su esposa la señora Mari Cruz Castro Portillo y con su hijo de 18 años quien estudia y trabajar para ayudar en el sustento del hogar, pues él desde hace 16 años no puede trabajar debido a su discapacidad.

“Me urge conseguir Insulina Isófana de acción intermedia, yo me la aplico dos veces al día para poder estar bien de salud, por lo que pido el apoyo de la población con sus donaciones, ya que en este momento mi familia está pasando por una difícil situación económica y no podemos adquirirla”.

Dijo que además al no contar con el apoyo de discapacidad el cual está en trámite, están batallando para adquirir la despensa, pues si bien su hijo menor realiza labores ayudando en ranchos en sus ratos libres y su esposa trabaja, no es suficiente pues por su enfermedad los gastos en el hogar se incrementan continuamente.

“Agradecería mucho que nos brindaran su apoyo, actualmente estamos en el municipio de San Buenaventura, en la calle Sacramento 608 en la colonia 16 de abril, si alguien quiere apoyarnos puede comunicarse conmigo al 8662128228 o realizar donaciones en efectivo a la tarjeta de Bancoppel 4169160810591512”.