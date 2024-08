Buscan recuperar la fuerza del PAN.

FRONTERA COAH.- "Si el PAN municipalista no regresa al partido vamos a matarlos desde el centro", señaló Adriana Dávila Fernández, aspirante a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, "Será difícil pero no imposible", el PAN tiene cimientos sólidos pero tiene una fuerza en quienes lo han representado que va más allá de la fuerza electoral en este momento, dijo, es un reto que se enfrenta con inteligencia.

Recuperar al PAN como partido político es recuperar al país porque se tiene un gobierno q7ue en políticas públicas está reprobado, cuando el gobierno al frente dice que agandallará representaciones proporcionales en la distribución se regresa al partido único de gobierno que se vivió en los años 70´s

"El país retrocede porque los panistas no fueron capaces de contar la historia de la democracia con claridad y porque hay prácticas de personas de gente que nos avergüenza, estamos obligados a hacerlo", señaló Adriana Dávila.

Dijo que no es solo culpa del dirigente nacional sino de cuerpos colegiado que toman las decisiones son tan responsables los miembros que acompañan con una especie de complicidad en todo este proceso y no con la autocrítica que les caracterizaba como partido, sí lo que está ocurriendo no les gusta hay que exigir un cambio.