Buscarán a Ancira los democráticos

FRONTERA COAH-. La próxima semana los líderes sindicales viajarán a San Antonio Texas en busca de Alonso Ancira Elizondo, "Queremos que nos explique la realidad de las cosas, ¿qué está sucediendo?, ¿qué pasa?", comentó Ismael Leija Escalante; líder del Sindicato Nacional Democrático.

Posiblemente sea el lunes o martes, Ismael Leija, viajará con algunos trabajadores así como Francisco Ríos Treviño; Secretario General de la Sección 288, esto para que diga la realidad de las cosas, Leija Escalante comentó que tenían comunicación directa con él pero ya no contesta el celular por eso optaron por ir a buscarlo.

Tienen la dirección de las oficinas de San Antonio, esperan que los atienda porque de lo contrario se van a postrar en el exterior hasta que los atiendan, viajarán un promedio de 15 a 20 personas y será gracias al apoyo de la Iniciativa Privada para realizar estos viajes.

"No se pueden vivir con mentiras, nos depositaron una nómina y no fue suficiente, faltan 4 semanas de pagar, dicen que venden mucha chatarra pero no hay nada", comentó.