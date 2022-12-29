Cabildo de Frontera aumentará su dieta

Los integrantes del cabildo también tendrán un incremento en la dieta, aun y con este aumento no están ganando más que los regidores del resto de los municipios de la Región Centro, comentó el alcalde Roberto Piña.

Fue en la reunión de cabildo donde se tocó el tema, previamente se realizó un estudio y tomando en cuenta el nivel de habitantes que tiene la ciudad, andaba por debajo de lo que gana un regidor en la media, por ello se realizó el ajuste, se sometió a cabildo y se aprobó.

“Me interesa mucho el tema de no permitir que se excedan mucho las cosas, los números los tiene el contador y son totalmente públicos, lo que se autoriza y se ejecuta ahí viene”, comentó el alcalde Roberto Piña.

Explicó que los regidores no ganan más de lo que ganan en Monclova pero reconoció que son muchos más habitantes en el municipio vecino, incluso la cantidad de ciudadanos es tres veces más que en Frontera.

“Fue un tema razonable, los regidores han estado muy participativos, les pedí que no lo dejaran de hacer y están activos, seguiremos trabajando para próximo año se deslumbra muy bueno para Frontera, con las distintas obras que se realizarán, falta hacer más trabajo y lo seguiremos haciendo”, comentó.