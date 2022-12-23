Cae nieve en Ramos Arizpe

SALTILLO, COAH.- Tras el ingreso del frente frío número 19 a la Región Sureste, Ramos Arizpe y el norte de Saltillo se cubrieron de nieve desde la madrugada del pasado viernes, mientras que el termómetro registró temperaturas mínimas de -4 grados centígrados.

Al amanecer del viernes, calles, automóviles y árboles amanecieron de color blanco, lo que sorprendió a los habitantes de Ramos Arizpe, pues los pronósticos no habían previsto que nevara en ninguna de ambas ciudades.

Debido a las condiciones climatológicas y la neblina, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe suspendió sus actividades y vuelos hasta nuevo aviso, derivado de las condiciones adversas para que los aviones pudieran aterrizar o bien, llegar a la terminal aérea pues la visibilidad de la pista era de media milla, lo que ponía en riesgo las operaciones.

Familias aprovecharon para ir al Aeropuerto Internacional y tomarse la fotografía del recuerdo. La temperatura mínima fue de -4 grados centígrados.

Sin embargo, familias acudieron a las instalaciones del aeropuerto para poder admirar de cerca el paisaje blanco, por su parte, los niños que acompañaban a sus padres aprovecharon para ponerse a jugar con la nieve; dichas escenas se podían ver en diversos lugares de la ciudad en donde se registró una mayor nevada.

Contrario a lo que sucedía en Ramos Arizpe, en Arteaga, ubicado a solamente 20 kilómetros, la mayor parte del viernes desde el amanecer lució soleado, pero con bajas temperaturas derivadas del frente frío número 19; así mismo, al sur de Saltillo tampoco se registraron nevadas y también fue un día despejado, pero con viento gélido.