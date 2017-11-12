Captan 19 mdp en Catastro Municipal

Frontera, Coah.- Al faltar un mes y medio para concluir el último trimestre del año, la dirección de Catastro Municipal ya rebasó el monto total de recaudación obtenida el año anterior que fue de 18 millones 500 mil pesos, esperando que al concluir diciembre se dejen números que alcancen hasta los 19 millones de pesos.

El director de Catastro Municipal, Juan José Martínez, detalló que actualmente ya tienen cifra de 18 millones 700 mil pesos como recaudación, lo que equivale 200 mil pesos más que lo recaudado el año anterior.

Dijo que considerando que se han obtenido entre 300 y 500 mil pesos mensuales, se puede considerar que cerrarán el 2017 con más de 19 millones de pesos en recaudación ya que los ciudadanos han estado respondiendo aún en finales de año.

Explicó que todavía mantienen estímulos que son 50 por ciento de descuento en recargos, pero de igual forma mantienen las tarifas preferenciales para personas pensionadas, discapacitados y de la tercera edad, aunque aclaró que dichos descuentos son efectivos únicamente en una sola propiedad.

Juan José Martínez explicó que Catastro es un departamento que seguirá trabajando hasta el último día de la administración, porque son cuestiones muy técnicas que no se pueden descuidar un solo día, en base a eso indicó que confían en la recolección de más de 19 millones de pesos en el 2017.