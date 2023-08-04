Casi lista la prepa del 8

FRONTERA COAH-. Casi lista la preparatoria del Ejido 8 de Enero, siguen con el proceso de inscripción y quedan pocos lugares, así lo comentó el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya quien dijo que las clases serán presenciales.



La mañana de ayer se llevó a cabo una reunión entre el equipo de planeación y extensión universitaria con la gente de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Coahuila, están revisando la currícula, se está viendo el escenario para arrancar clases este próximo ciclo escolar.

Los estudiantes quieren que sea un tema presencial al 100% y la autoridad municipal, después de haber invertido más de 11 millones de pesos, quiere lo mismo pero las autoridades educativas hablaban de algo híbrido porque no se sabía sí estarían listas las instalaciones para el inicio del ciclo escolar.

Por lo anterior, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, dijo que están revisando al personal que estará en la preparatoria, así como el tema de la afiliación de los estudiantes, los colores que llevará las instalaciones, la identidad de la Universidad Autónoma de Coahuila, están prácticamente en los últimos detalles.

El próximo lunes se van a reunir con el rector para revisar los temas decisivos, el alcalde comentó que la preparatoria del Ejido 8 de Enero es una extensión de la preparatoria Ladislao Farías en Monclova, misma que tiene un sobrecupo por lo que se seleccionará a la gente del municipio para que llévenla preparatoria en el 8 de Enero.