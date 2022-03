Castaños: Sigue impune el feminicidio de San Juanita

CASTAÑOS., COAH.- A cinco meses del asesinato de San Juanita Prado Facundo, a su agresor parece habérselo "tragado" la tierra, pues las autoridades no han podido dar con su paradero y la familia de la mujer quien fue asesinada por quien le prometió amarla y cuidarla nada pueden hacer al respecto, más que esperar a que las autoridades hagan su trabajo, aguardando a que sea Dios quien le dé a José David Gallegos Flores el castigo que merece.

José Martín Prado Galván, padre de San Juanita dijo que la muerte de su hija, la cual fue provocada con saña y brutalidad hasta hoy 8 de marzo ha quedado impune, siendo San Juanita una víctima más de la violencia que se vive en el estado.

"Nada hemos sabido del asesino de mi hija, mis nietos que son los hijos procreados por ambos están por ingresar a la escuela y su abuela María Belén Facundo y yo no sabemos si enviarlos o no, porque José David no ha sido detenido y mi nieta tiene miedo de que busque la forma de acercarse a ellos y hacerles daño".

El padre de la víctima dijo que aunque en primera instancia se creyó que José David se encontraba en Estados Unidos o escondido en el Ejido El Zago de donde es su familia, no se ubicó en esos lugares y aunque las autoridades aseguran han extendido la búsqueda, su hija no ha tenido la justicia que merece, por lo que la familia está llenada de coraje y solo esperan que sea la justicia de Dios quien castigué a quien mató de forma brutal a su hija y dejó huérfanos a sus nietos.

"Queremos que lo busquen y lo encuentren, no es justo que mis nietos que aún están pequeños se hayan quedado sin su madre y nosotros sin nuestra hija, es un coraje y una impotencia muy fuerte el saber que sin remordimiento alguno el asesino anda suelto, por eso exigimos a las autoridades la pronta resolución del caso y que José David esté en la cárcel pronto, purgando el crimen de mi hija San Juanita".

También lee: Vendía marihuana empleado del IMSS