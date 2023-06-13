Causa calor garrapatas

FRONTERA COAH-. Las altas temperaturas es uno de los factores claves para la proliferación de garrapatas, el calor en la tierra despierta a estos parásitos del letargo en el que permanecieron durante el invierno, tan solo en Frontera se ha tenido reportes de plagas de garrapatas en distintas colonias, autoridades municipales ya trabajan en el problema.



Las garrapatas ya se hicieron presentes en hogares de colonias como Aviación, Industrial, Diana Laura, así como los Ejidos 8 de Enero y La Cruz, el mayor problema es la transmisión de enfermedades a personas y a los animales.

Los niños y las mascotas son quienes más están expuestos a las picaduras de garrapatas, lo que puede provocar enfermedades como la Rickettsia, de acuerdo a la información proporcionada por Ana María Banda; regidora de Salud Municipal, los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal intenso, escalofríos, debilidad muscular, alteraciones cardíacas, desorientación y malestar general.

1 / 2 El intenso calor hace que broten de la tierra. 2 / 2 Ana María Banda; regidora de Salud Municipal. ❮❯

Por lo anterior la regidora exhortó a la población a tomar precauciones y reportar el problema de garrapatas al departamento de salud para llegar la fumigación, en las colonias antes mencionadas ya se fumigó entre 4:00 y 5:00 AM por pate del inspector de salud.

“Hay mucho problema, es necesario que la gente bañe a los perritos con el líquido anti garrapatas, ahorita garrapatas hay en todas partes por la ola de calor, tenemos reportes en Zona Centro, San Cristóbal”, comentó la regidora.

Además invitó a la población que tiene mascotas a aprovechar la instalación del módulo del Centro de Atención y Bienestar Animal que se encuentra la colonia Occidental para que lleven a sus perritos y se les brinde la atención, así como el baño antigarrapata.

Autoridades municipales hablaron sobre lo importante que es estar al pendiente en esta época del año para detectar la presencia de garrapatas cuanto antes y poder atacarlos, además existe una gran variedad de insecticidas o productos domésticos en el mercado para acabar con estos parásitos.