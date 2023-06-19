Causa cerveza más arrestos

FRONTERA COAH-. Las altas temperaturas generan un mayor consumo de cerveza y con esto mayor número de detenidos por ebrio en mal orden, señaló Francisco Javier Vaquera; comandante de Seguridad Pública en Frontera, dijo que este incremento es de hasta un 15%.

Dijo que con el calor han visto un incremento de personas tomando en la vía pública, son personas que se ponen necios, que quieren escuchar la música al máximo volumen afectando con esto a otros vecinos que son quienes los reportan a la corporación policiaca.

El director interino de la corporación mencionó que tan solo el pasado domingo que se celebró el día del padre, la situación estuvo muy tranquila, hubo pocas familias conviviendo y esto también puede deberse a la difícil situación económica que se tiene en la región.

“Pero el sábado tuvimos aproximadamente 12 detenidos por ese motivo, tomar en vía pública, por alterar el orden público, afortunadamente no ha pasado a mayores, está tranquilo, si ha aumentado yo creo hasta en un 15% más pero ha estado tranquilo”, comentó.