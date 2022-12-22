Celebra San Buena Posada Navideña

San Buenaventura, Coahuila. - El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez y el Ayuntamiento de San Buenaventura organizaron la celebración de la posada navideña a trabajadores sindicalizados, confianza y operativos, entre ellos elementos de Seguridad Pública h Protección Civil.

En salón de eventos La Cantera, los funcionarios municipales disfrutaron de un evento agradable con música y regalos para los asistentes.

En su mensaje el alcalde Hugo Lozano agradeció el apoyo del Cabildo quienes fueron parte de este convivio donde personal del DIF y despacho municipal estuvieron al pendiente de los detalles y cena.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez y el Ayuntamiento de San Buenaventura organizaron la celebración de la posada navideña. Se hizo una rifa especial dirigida por el propio alcalde quien deseó suerte a los trabajadores y sus parejas.

Se hizo una rifa especial dirigida por el propio alcalde quien deseó suerte a los trabajadores y sus parejas, quienes estuvieron contentos bailando éxitos al estilo de cumbia lagunera con el Combo Elegante.

En su intervención, Hugo Lozano expuso que le daba mucho gusto alcanzar a llegar a este evento que se preparó con anticipación.

«Hoy tuve agenda apretada, primero aquí en la ciudad, por la tarde la capital del estado y de forma rápida pero con mucho afecto vengo para desearles lo mejor en esta época donde se tiene la oportunidad de agradecerles todo el apoyo h disposición de trabajar por la ciudadanía, el evento es para nuestra gente trabajadora” destacó el Edil y enseguida prosiguió la rifa.