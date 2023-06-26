Celebran último cómputo Marcela Alonso, es Reina de San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- Con mucho júbilo la ciudad de San Buenaventura celebró el último cómputo de las guapísimas candidatas a Reina y Flor del Ejido en honor al Santo Patrono y la tradicional Feria Edición número 78.

Marcela Alejandra Alonso Flores recibirá cetro y corona como la Reina de San Buenaventura al computar la histórica cantidad de 1 millón 417 mil 370 pesos.

Por este motivo la reina 2023 hizo un pronunciamiento especial a su equipo y subcomité porque siempre estuvieron unidos, la distinción especial a los obreros de Ahmsa que a pesar de la situación económica que enfrentan la acompañaron en las actividades; “Este es un sueño que junto a mi abuelo Javier Flores tuve desde niña y quiero pedir que sea él quien dirija la ceremonia de mi coronación; fue mucho el esfuerzo que hicimos en estos tres meses y mi anhelo es que él me presente ante la sociedad” enfatizó.

Valeria Ashanty Franco Armendáriz engalanará este evento como Real Princesa al computar $457,670.00

Cabe resaltar que la suma de este cómputo final será destinado a la construcción de un Centro de Fisioterapia en beneficio de la comunidad sambonense.

FLOR DEL EJIDO

Naela Aglaé Riojas Falcón será coronada como Flor del ejido el próximo 01 de Julio, nuevamente en la comunidad de Sombrerete que se lleva este título Gracias al apoyo de los habitantes que lograron reunir $213,911.50

El segundo lugar lo alcanzó la señorita Angeles Yuretzy Tucar Mata del ejido San Antonio de la cascada al computar $55,218.50 pesos y en tercer lugar Yuridia Romo Cerna de ejido San Antonio de las Higueras con votos equivalentes a los $52,190.00; cada recurso será invertido en las necesidades de sus comunidades.

En su mensaje el alcalde Hugo Lozano reconoció el bonito trabajo que hicieron todas las candidatas, porque a pesar de tener un tiempo más corto de actividades a las acostumbradas, junto a los subcomités que les ayudaron en la agenda de sus eventos, lograron los resultados históricos alcanzados en beneficio principalmente de su querido San Buenaventura.

Se distinguió el evento con la presencia de las embajadoras 2022 que entregarán cetro y corona el próximo viernes 8 de Julio; reina Yoselin Ruiz y la Flor del Ejido Mariel.

El Comité de Feria presidido por la maestra María Del Rosario Rivera Falcón, Anteo Ayala Secretario, Dora Alicia Menchaca Sandoval Tesorera y la Presidenta Pro-Reinado Juanita Miroslava Flores agradecieron a la sociedad por su invaluable apoyo en este evento e hicieron extensiva la invitación para asistir a la coronación de su Majestad Marcela Alejandra Alonso Flores y la princesa Valeria Ashanty Franco Armendáriz en la gran velada de coronación el próximo viernes 7 de Julio con el dueto Ha-Ash.

LA ADRENALINA EN LA FIESTA DEL ÚLTIMO CÓMPUTO

El baile popular con Banda Kañón del Doc así como Chuy Garza pusieron a bailar a los asistentes entre cada cómputo ya que se realizaron dos por título, primero para elegir Flor del Ejido y al final a la Reina 2023.

La emoción fue de mucha adrenalina pues las máquinas contadoras de billetes extendieron el tiempo por más de tres horas, que duró este evento.

Incluso los seguidores de la próxima reina hicieron una colecta final con pancartas de Marcela Alonso.

CAJA DE DATOS

HUGO RECONOCE A CANDIDATAS

En su mensaje el alcalde Hugo Lozano reconoció el bonito trabajo que hicieron todas las candidatas, porque a pesar de tener un tiempo más corto de actividades a las acostumbradas, junto a los subcomités que les ayudaron en la agenda de sus eventos

Los seguidores de la próxima reina hicieron una colecta final con pancartas de Marcela Alonso.