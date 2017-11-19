Celebrará Castaños su 343 aniversario

Castaños.- El próximo miércoles la ciudad de Castaños estará celebrando el 343 aniversario de su fundación, el Ayuntamiento local habrá de celebrar sus fiestas este único día con mariachi, almuerzo para el pueblo y la tradicional cabalgata.

La dirección del área de Educación y Cultura informó que el próximo miércoles 22 de noviembre se llevará a cabo una misa de Acción de Gracias en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso a las ocho de la mañana.

Posteriormente tocará el mariachi, quien deleitara con las tradicionales Mañanitas, enseguida se ofrece un almuerzo al público asistente, después habrán de celebrarse encuentros deportivos en la plaza principal, esperando la llegada de la cabalgata.

El regidor de Fomento Agropecuario Espiridión Hernández Alvarado manifestó que desde las ocho de la mañana cerca de 100 cabalgantes iniciarán su recorrido desde el ejido La Gloria, para llegar alrededor de las 11 de la mañana a la zona Centro de esta ciudad, realizando un recorrido por las principales calles.

Posteriormente se efectuará una rifa de implementos para los cabalgantes como montura, frenos, sombreros entre otras cosas.