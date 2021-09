Certifican 36 escuelas

FRONTERA., COAH.- Luego de certificar un total de 36 instituciones educativas, el Secretario de Educación dijo que el Sistema Estatal de Certificación de instituciones educativas es un proyecto único en México con el cual se busca la excelencia en el sistema educativo por medio de la competitividad, toda vez que la institución que mejores resultados obtiene según los puntos a revisar, se lleva una mayor cantidad de recursos para cubrir las necesidades del plantel.

Higinio González Calderón mencionó que con este proyecto los directivos de las instituciones educativas buscan cumplir con mayores estándares de calidad tanto en el nivel de aprendizaje de sus estudiantes como la preparación de su personal docente, incluso la participación de los padres de familia también es parte de esta certificación con la que las instituciones que mejores resultados obtienen, reciben un apoyo estatal que va desde los 10 mil hasta los 50 mil pesos para rehabilitar la escuela o cubrir las necesidades con las que cuenta.

Así mismo comentó que para ser parte de las escuelas que ingresan al programa de calidad, las instituciones deben de cumplir con 60 indicadores dentro de los que se derivan criterios como son aprendizaje de los estudiantes, liderazgo del director, capacitación de maestros, participación de los padres de familia, uso adecuado de las instalaciones entre muchos otros.

Mencionó que con esta certificación se espera que los padres de familia estén seguros de que sus hijos están recibiendo educación de calidad, además de que con el recurso recibido se permite que se dé cobertura a las necesidades de los planteles, toda vez que en cada institución se decide como se aplicará el recurso, siendo un total de 31 escuelas de la región centro las que cumplieron con su certificación de forma correcta.

"Las escuelas que no pudieron participar fue debido a que la pandemia les pegó fuerte, sin embargo, aseguró que ninguna de ellas tuvo que cerrar por contagios, de los docentes que se contagiaron aseguró que no les sucedió en el plantel, sino que fue porque salieron de vacaciones o no se cuidaron lo suficiente antes de que iniciara el ciclo escolar y es por ello que se quedaron fuera de la certificación".