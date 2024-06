Cierran Frontera las Unidades Deportivas

Las intensas lluvias recientes no dañaron las canchas de las distintas unidades deportivas en Frontera, pero sí afectaron seriamente los pasillos, luminarias, árboles e instalaciones eléctricas. Como resultado, ninguna unidad deportiva abrirá durante hoy sábado ni mañana domingo, según informó el alcalde Roberto Piña.

El alcalde destacó que las canchas se mantienen en excelentes condiciones y de primer nivel. Sin embargo, explicó que las calles aledañas a la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda Valdez se inundaron, creando corrientes de agua que fluyen dentro de la unidad, convirtiéndose en un río que pasa junto a la cancha y desemboca en el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

"El agua fluyó normalmente y no se subió a las canchas. Aun si lo hubiera hecho, no habría problema. Las canchas están en excelentes condiciones, pero no se abrirán. Todo lo planeado para el fin de semana debe reprogramarse. Ni sábado ni domingo se abrirán las instalaciones", afirmó Piña.

El alcalde mencionó que la Unidad Deportiva "El Güero" Pruneda, la Unidad Cacho Fabela, la Unidad Papo Ríos y el Cefare no estarán disponibles para la ciudadanía hasta el próximo lunes. Durante este tiempo, se revisarán árboles, caminos, unidades, instalaciones eléctricas y luminarias, algunas de las cuales se ladeó y ya se corrigieron, pero aún queda trabajo por hacer.

"Lo primero en lo que se debe pensar es en la integridad de la gente que acude a las unidades deportivas. Por ello, queda claro que no se abrirán las instalaciones deportivas hasta el próximo lunes, cuando estarán nuevamente a disposición de la ciudad", concluyó el alcalde.