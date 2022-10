Circulan de taxis autos "chocolate"

FRONTERA COAH-. En el municipio se han detectado conductores que ofrecen el servicio de transporte particular en vehículos americanos y ni siquiera lo hacen a través de una aplicación como lo es InDriver, el alcalde Roberto Piña señaló que es una acción ilegal y que se enfocarán en esto en atención a los concesionarios de taxis que sí pagan y cumplen con lo necesario para operar.

Fue en una reunión entre el alcalde Roberto Piña y los concesionarios donde dieron a conocer esta inconformidad pues ya no son solo los conductores de las aplicaciones las que son una competencia desleal sino que cualquier persona y en un vehículo extranjero está brindando el servicio a ciudadanos, es un grupo de amigos que hicieron una base de datos y que están en constante comunicación.

"Es en atención a los organismos de taxistas de la ciudad, porque todos los años hay que hacer revisiones y evaluaciones en cuanto a todo lo que se ha firmado, convenios que tienen, prestaciones, ayudas para trabajar al día y nos comentaron eso", comentó el alcalde.

Dijo que es injustos que estos concesionarios paguen impuestos, están al día, se someten a la prueba el antidoping y por el contrario, quienes operan por una aplicación o sin esta, el usuario no sabe quién es, como son, cómo operan, no están regulados y es un delito.

"Eso es ilegal y no puede ser, no pueden subir a un vehículo que no tiene garantía, seguro de vida, ni siquiera se sabe quién conduce, pero ya Tránsito y vialidad se está encargando de esta problemática porque esto es muy riesgoso para los ciudadanos", comentó el alcalde.