Clama atención del IMSS

FRONTERA., COAH.- Patricia Flores López denunció la falta de apoyo de los médicos de la Clínica 9 del IMSS asegurando que no quieren darle una incapacidad por un problema que presenta en uno de sus brazos, asegurándole que ella está sana, sin embargo cada que acude a trabajar, la sacan de la línea de producción porque su extremidad se comienza a inflamar, evitando que pueda trabajar.

Quien se desempeña como operaria en una empresa del cordón industrial dijo que hace un par de meses su pareja le propinó una mordida, situación que generó que su brazo, mano y muñeca se inflamaran constantemente y presentara fuertes dolores de espalda, por ello en la clínica del IMSS le dieron la primera atención y la incapacitaron, pero hasta hoy no ha podido sanar del todo.

"Primero me dieron una parte de la incapacidad, regresé a chequeo y me enviaron a rehabilitación y con el especialista, me dieron de alta y volví a mi trabajo, pero al estar en la línea de producción mi brazo y mano se comienzan a inflamar, por lo que no me permiten trabajar y me envían a atención médica, la cual ya no quieren brindarme"-

La afectada aseguró que en un principio si le ponían atención a su caso y la incapacitaban, pero en esta ultima vez le dijeron que ella ya no tiene nada, aun presentando la inflamación de la extremidad, situación que la mantiene desesperada debido a que no la atienden y en el trabajo no le permiten cumplir con sus labores por la lesión que presenta.

"Yo quiero trabajar, pero mi brazo se inflama rápido, incluso no puedo cerrar la mano, así no me quieren en línea de producción, me regreso al IMSS y me dicen que estoy sana y que no pueden atenderme, pero entonces que debo hacer, no puedo faltar al trabajo sin justificación porque me van a correr".

Patricia Flores exigió que la atiendan como es debido y si es necesario le realicen nuevos estudios con lo que determinen el porqué de su secuela, asegurando que ella presenta un dolor muy fuerte y en la clínica ni siquiera la toman en cuenta.