Claman justicia para José Ángel

Familiares de José Ángel Requena Flores del joven que fue baleado en el exterior de su casa en la colonia Occidental, pidieron a la autoridad que se realice una investigación y que los responsables de la muerte del joven paguen por lo que hicieron, puede dejaron un grande dolor en la familia y una pérdida irreparable.

La mañana de este lunes el padre de José Ángel acudió a la presidencia municipal para realizar el trámite y poder darle cristiana sepultura a su hijo quien tenía solo 28 años de edad.

Como se recordará el joven recibió cuatro impactos por arma de fuego, fue al exterior de su domicilio en la colonia Occidental en la calle 20 de Noviembre con calle Morelos.

Testigos de los hechos aseguran que el joven fue agredido a balazos por dos sujetos a bordo de un vehículo. Tras escuchar las detonaciones su hermano salió para ver lo ocurrido y encontró a José Ángel herido.

Como pudo su hermano lo subió a una camioneta y lo trasladó hasta la clínica 9 del IMSS para su atención, posteriormente al Amparo Pape de Benavides, lamentablemente los impactos que recibió le causaron daños muy graves y lamentablemente falleció.

Mediante redes sociales familiares de la víctima piden justicia por este lamentable hecho que les deja una pérdida irreparable, pero por ahora solo quieren pensar en darle sepultura.