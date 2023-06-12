Claman justicia por homicidio de Jesús

FRONTERA COAH-. Familiares de Jesús Martín Mendoza Iracheta de 18 años de edad le brindaron el último adiós y siguen buscando al hombre que le quitó la vida por una supuesta deuda, esto al atropellaron con su camioneta para después darse a la fuga.

Tras enfrascarse en una riña por una deuda con el propietario de un puesto de comida, que lo atropelló con su camioneta en calles de la colonia Occidental en el Municipio de Frontera, Martín terminó con hundimiento de cráneo y perdió la vida en la sala de urgencias de la Clínica 7 del IMSS.

Jesús Martín Mendoza Iracheta tenía apenas 18 años de edad, era un hombre tranquilo al que le gustaban las fiestas y tenía gran cantidad de amigos, gran cantidad de personas lo querían, su cuerpo fue velado en Latinoamericana Recinto Funeral de la colonia Guadalupe en Monclova, los primeros datos de la investigación indican que fue por una deuda que Sergio "Kamuco" Mayor Balderas lo atropelló y hasta este momento se encuentra prófugo de la justicia.

Mediante redes sociales y con el #JusticiaPorMartin es que la familia del fallecido está pidiendo apoyo de la ciudadanía para dar con el responsable pues hay varias personas que presenciaron el momento exacto en que lo atropelló.

Se dice que Sergio Mayor quien es músico huyó de la ciudad junto con su familia y dejó prácticamente abandonado su puesto de comida.

"Amigo no es un adiós si no un hasta luego mi Martín de oro, no merecías eso campeón pero todo en esta vida se paga y él va a pagar, te veo en la otra vida negro para pistear como nos encantaba, un beso hasta el cielo, siempre en mi mente y corazón, vuelta alto y descansa en Paz", es lo que amigos del jovencito de 18 años de edad posteaba en la red de Facebook acompañado de fotografías de Jesús Martín.