Clausuran cursos de gastronomía

San Buenaventura, Coahuila.- El Ayuntamiento de San Buenaventura a través de Fomento Económico y Desarrollo Rural acercaron a las mujeres de comunidades del campo cursos de autoempleo en el ramo de la gastronomía.

Clausurando estos cursos de autoempleo en Ejido Sombrerete se dará continuidad al noble programa para llegar a más personas que habitan en el sector campesino.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez hizo entrega de constancias y recetario a cada una de las 14 alumnas, además entregó nombramiento especial a 2 alumnas bebés qué fueron parte del curso.

Fue la chef Cecilia Franco Nájera la encargada de dar estos cursos en Ejido Sombrerete en la modalidad de Gastronomía para fomentar el autoempleo de las personas y logren trabajar desde su casa.

El alcalde felicitó a las valientes mujeres que decidieron estudiar este curso que se acercó a su comunidad ya que un ejido está muy lejos de la cabecera h se está trabajando en la administración acercando a loas mujeres este tipo de cursos para que aprendan un oficio, en este caso a cocinar de una forma diferente, sencilla pero con nuevas recetas.

"Para las alumnas mi reconocimiento, muchas gracias a Fomento Económico y la Chef por habernos apoyado, no tenemos con qué pagarles el esfuerzo que hacen para que las personas puedan aprender algo nuevo y lo digo con respeto para la señora mas grande de este curso que no hay edad para aprender algo nuevo, por eso yo me siento muy contento y nos gustaría que pudiéramos hacer más actividades con la gente en las comunidades rurales" destacó el Edil.

Agradeció al regidor de Desarrollo Rural Sergio Eduardo Rodríguez y regidoras Silvia Ruiz así como a Rolando Salas director del departamento Fomento Económico por dar continuidad a este gran proyecto sustentable.