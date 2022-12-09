Colocan módulo de Vivienda Digna.

FRONTERA COAH-. El Ayuntamiento de Frontera mediante el departamento de Bienestar Social, instaló un módulo de Vivienda Digna para que los ciudadanos puedan conocer y acceder a los artículos que se ofrecen con costos subsidiados, estuvieron en la plaza de la colonia La Sierrita.

Jazmín David Estrada; coordinadora de Bienestar Social, mencionó que estos son programas de confianza y van a llegar, la gente no debe preocuparse por nada y para ello están instalando el modulo en diferentes colonias.

Los productos que se ofrecen están a disposición de la gente que puede encontrar todos los productos para mejoramiento o equipamiento de sus viviendas, en este caso se tienen tinacos, cisterna, pintura, bloque, impermeabilizantes, calentadores de agua solares, calentadores de gas y cilindros de gas de 10 kilogramos.

Jazmín Davis comentó que todos estos artículos tienen precios subsidiados o más bajos que en el mercado, la gente puede acudir al módulo o acudir cualquier día de lunes a viernes en un horario de 8:00 AM a 3:00 PM a las oficinas de Bienestar Social en la Presidencia Municipal de Frontera.

Los requisitos son la copia de la credencial de elector, del CURP y un comprobante de domicilio que sea del municipio de Frontera, cualquier ciudadano puede acceder a los programas.

Mencionó que los artículos que trabajan mediante la Congregación de Mariana Trinitaria el subsidio es cas del 50% de los productos como el tinaco, en caos del cemento el subsidio tiene un 30% en comparación al costo del mercado y el resto son productos a bajo costo que se manejan directamente del municipio.