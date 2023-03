Colocan también la Capsula del tiempo

FRONTERA COAH-. Autoridades municipales realizaron una cápsula del tiempo debajo del monumento del Ingeniero Melquiades Ballesteros, varios objetos, fotografías y documentos fueron guardados y permanecerán ahí por un largo tiempo hasta que en un futuro otra generaciones puedan abrirla conocer aspectos de épocas anteriores a través de lo depositado en su interior.

Niños y niñas, estudiantes de la primaria Melquiades Ballesteros participaron en esta cápsula y colocaron ahí documentos, cartas, dibujos respecto a cómo ven su ciudad y lo que esperan ver dentro de 20 años.

Los regidores, directores, la primera dama Claudia Martínez y el alcalde Roberto Piña, también contribuyeron con todo lo guardado en dicha cápsula, fotografías de maestros, documentos de la administración, el cabildo, la toma de protesta.

También se incluyó el informe del alcalde Roberto Piña, todas las actividades realizadas en esta administración, así como fotos antiguas y también fotografías actuales.

Autoridades esperan que alguien de los regidores establezca el tiempo en que se abrirá, pero se contempla que se abra cuando la ciudad de Frontera cumpla su 150 aniversario.

Todo lo que se incluyó en dicha cápsula se preparó para que no tuviera ácaros ni ningún otro animalito que pudiera dañar los documentos, así como para que no se pegara, por eso se preparó todo con un spray para que no se dañe con el paso del tiempo, después se dejó secar luego se le puso una mica en frio, se puso en bolsas herméticas.