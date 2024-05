Colocarán a escuela techo estructural

FRONTERA COAH-. La mañana de ayer, el alcalde Roberto Piña anunció la colocación de un techo estructural en la escuela Coronel Pablo Dionisio Mejía del 105 Batallón de Infantería, con el objetivo de que decenas de niños tengan un espacio digno de recreación en su plantel educativo.

"Ya habían platicado con personal docente y padres de familia de la primaria, se plasmó ese compromiso, los niños me visitaron y estuvieron de manera muy insistente gestionando y aquí estamos", señaló el alcalde ayer ante docentes, padres de familia y alumnos.

El techado se colocará en el patio cívico donde no hay arbolitos que los cubra del sol, es una placa de concreto fuerte por lo que prácticamente el solazo es doble.

Se hizo ese compromiso por lo que la estructura que fue creada para lo del REPUVE será enviado a esta primaria, es decir la pura estructura, el techado que se va a adaptar para que sea el techado de esta escuela primaria.

Tiene un 80% de avance y se harán modificaciones con base a eso se dará seguimiento a la petición y en un promedio de 3 meses se va a inaugurar el nuevo techado con medidas de 18 x 18.

El alcalde dijo que hay más escuelas, mencionó que la responsabilidad legal no es de la presidencia municipal, tendría la oportunidad de decir no puedo no lo haré, porque la única responsabilidad es moral y de entendimiento pro saber que la ciudad crecerá a través de la educación.

Se requiere de aliados como Antonio Álvarez de Montajes Frontera de Metelmex, son comprometidos y siempre dispuestos a trabajar en coordinación con el municipio, sí se hace una colaboración entre municipio y empresarios se puede ayudar a más gente como en la escuela del Ejido Fresnillo.

"Hay que mejorar las condiciones de los muchachos a veces es mejor quedarse adentro de los salones para no poner en riesgo su integridad con estas temperaturas pero ya lo hicimos en el CETIS, ya lo estamos haciendo en esta escuela y vamos a continuar", señaló.

"Y ya nos puso el de la prepa de mi hijo y ahora voy por el de la primaria de mi otro hijo, me doy por servida señor alcalde, somos un equipo comprometido con la primaria que apoyamos en todas las necesidades y si no se tienen recursos lo buscamos", comentó Isabel, una madre de familia.